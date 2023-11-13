"إعلام جنوب أسيوط" و"القومي للمرأة" يناقشان تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط ندوة تثقيفية بعنوان "الانتخابات الرئاسية وتعزيز فرص المشاركة السياسية للمرأة" وذلك في إطار مواصلة قطاع الإعلام الداخلي لفعاليات حملته الإعلامية التي أطلقها تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" والتي تهدف إلي تعزيز المشاركة السياسية و الشعبية في الانتخابات الرئاسية القادمة

أشارت مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط بأنه انعقد اللقاء بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج مستهدفا رائدات ومشرفات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة بأسيوط وبحضور دكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج والشيخ أحمد محمد جاد الكريم مدير إدارة الأوقاف بأبوتيج وبحضور عدد 60 من ميسرات ومتطوعات فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط وذلك لتوعيتهم للاستعداد للنزول فى الانتخابات القادمة لتقديم الوعى لاهالى القرى التابعين لها

قدمت الدكتورة مروة سلام خلال الندوة عرضًا مفصلًا حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكيف يمكن لصوتها أن يلعب دوراً حاسماً في تحقيق التغيير والتنمية. كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تلك المشاركة وسبل تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع. شجعت الندوة النساء على النزول والمشاركة في العمل السياسي والمدني، لأنه إذا لم يكن لديهم صوت في صنع القرار، فإنهم لن يكونوا قادرين على تحقيق مستقبلٍ أفضل لأنفسهم ولأجيال المستقبل

وأكدت الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط إلي أن الهدف من هذا اللقاء هو تفعيل دور رائدات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة كقيادات طبيعية أكثر إحتكاكا وتعاملا مع السيدات بالقري في توسيع نطاق توعية المرأة بحقوقها السياسية ودورها المهم في المشاركة الإيجابية وحثها علي النزول إلي صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها في الاستحقاقات الانتخابية لاستكمال دورها في تنمية واستقرار الوطن كضمانه لتمكينها .

وقد حاضر اللقاء كلا من فتحي صلاح الدين عضو المجلس القومي للمرأة ومدير عام وحدة السكان بديوان عام محافظة أسيوط نيابة عن الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط والشيخ احمد محمد جاد الكريم مدير إدارة الأوقاف

وأكد فتحي صلاح الدين علي أهمية مكانة ودور المرأة في المجتمع وبأنها قادرة علي التغيير وصنع القرار واهمية المشاركة السياسية للمرأة فى الانتخابات الرئاسية القادمة والنزول للادلاء بصوتها وتشجيع الأبناء على ذلك

وأشار فتحي علي أهمية المشاركة السياسية للمرأة وإلي مكتسبات المرأة حاليا مقارنة بالماضي من حيث تكافؤ الفرص وارساء مبدأ المساواه وتغيير الصورة التقليدية للمرأة لتزيد مشاركتها وتمثيلها في مواقع صنع القرار وتولي المناصب القيادية والحصول علي حقائب وزارية وجهود مؤسسات المجتمع فى رفع الوعى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية

وأكد فتحي علي أن المرأة كتلة تصويتية لا يستهان بها مشددة علي خطورة اهدارها بالسلبية في التعامل مع هذا الاستحقاق الانتخابي ،موضحا مردود المشاركة علي مستقبل البلاد واستكمال عملية التنمية والبناء وهكذا توضيح تداعيات عدم المشاركة والعزوف علي استقرار هذا الوطن

ونوهه الشيخ أحمد محمد جاد الكريم عن التحديات التي تواجهها البلاد حاليا في ظل الأحداث الجارية علي الساحة وهو ما يستوجب الاصطفاف الشعبي لاختيار رئيس الجمهورية الأكثر قدرة علي إدارة البلاد ومن هو علي قدر التحديات التي تواجه الدولة المصرية ومن هو علي قدر طموح الشعب المصري .

وقد اختتم اللقاء بفتح باب الحوار مع الحضور والرد علي استفساراتهم وتساؤلاتهم

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة