قطر تُطالب بالتحرك العاجل لمُحاسبة إسرائيل على جرائمها

أدانت "وزارة الخارجية القطرية"، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مقر لجنة قطرية في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت "الخارجية القطرية"، أنها تُدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمُحاسبة "إسرائيل" على جرائمها المُتكررة.

وذكر الهلال الأحمر الآن أنه ما يزال محيط مستشفى القدس يشهد إطلاق نار كثيف، مع تواجد للآليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه محاصرة مع المرضى والجرحى دون كهرباء ولا ماء ولا طعام.

تصريح جديد من وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن القتال في غزة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين"، أن "الوقت المتاح للقتال في قطاع غزة ينفد"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وقال كوهين في تصريحات نقلتها القناة "12" الإسرائيلية: "بقي لدينا حوالي أسبوعين أو 3"، للقتال في غزة.

وأضاف الوزير: "ندرك أن الضغوط المتزايدة قد بدأت على إسرائيل. وأقدر أن هذه نافذة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يبدأ الضغط الدولي الثقيل".

وبحسب كوهين، فقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للرد العسكري بعد هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر، و"هي الآن في نهاية اللون البرتقالي قبل الضوء الأحمر" وفق تعبير الوزير.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية، بما فيها من الولايات المتحدة، من أجل إقرار هدن إنسانية في قطاع غزة، والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات.