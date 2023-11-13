مدير تعليم نجع حمادي: الانتخابات الرئاسية المقبلة أهم استحقاق انتخابي في البلاد

عقد عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الاثنين، بمكتبه، اجتماعا مع موجهي أوائل الأنشطة التربوية، بحضور رمضان حمدون علي مدير تنسيق الخدمات والأنشطة، وذلك لمناقشة بعض مستجدات العمل، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد المدير العام، خلال الاجتماع علي ضرورة حصر العجز والزيادة في هيئات التوجيه الفني للأنشطة التربوية و الاخصائيين والمشرفين و إعداد قاعدة بيانات بهذا الشأن.

و قال عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، ان الانتخابات الرئاسية المقبلة أهم استحقاق انتخابي في البلاد لأنه بجانب أنه استحقاق دستوري فإنه واجب وطني ألزم الدستور كل من بلغ سن 18 عاما أن يشارك فيه مشاركة إيجابية فعالة، والمشاركة تعني أن يذهب إلى اللجان الانتخابية ومنح صوته لأحد المرشحين.

وأكد وزيري، علي أهمية المشاركة السياسية كحق دستوري وواجب وطني يلزم الجميع بأدائه، واختيار المرشح الرئاسي بناءً على أسس موضوعية و استمرارًا لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.