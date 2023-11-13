رحيل شقيقة "دونالد ترامب" الكُبرى عن عُمر 86 عامًا

رحلت "ماريان ترامب باري"، الشقيقة الكُبرى للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، والقاضية الفيدرالية السابقة، عن عُمر يناهز 86 عامًا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وكانت باري وشقيقها الأصغر، الرئيس الأمريكي السابق البالغ من العمر 77 عامًا، على خلاف ملحوظ، وبحسب ما ورد توفيت باري في منزلها بمدينة نيويورك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن شخصين مطلعين.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه عثر على باري في وقت مبكر من صباح الاثنين، وسبب وفاتها غير معروف.

باري هي الابنة الكبرى لفريد وماري آن ماكلويد ترامب، وكانت مساعدة المدعي العام الأمريكي في عام 1974 قبل أن يتم تعيينها في المحكمة الجزئية الأمريكية لنيوجيرسي من قبل الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان في عام 1983 وتقاعدت في عام 2019.

والجدير بالذكر أن باري وشقيقها الأصغر الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا كانا على خلاف، وكشفت التسجيلات الصوتية الصادرة عن ماري إل ترامب، ابنة أخت باري ودونالد، أن باري كانت تنتقد بشدة تصرفات شقيقها السياسية الغريبة، ووفقًا لتقرير صادر عن Town & Country، وصفت باري شقيقها بأنه "مهرج" خلال انتخابات عام 2016.

ترامب يُؤكد: هدفي العودة لرئاسة أمريكا وليس رئاسة مجلس النواب

أكد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، أنه ليس لديه أي طموحات لرئاسة مجلس النواب، مُشددًا أن تركيزه حاليًا مُنصب على العودة للبيت الأبيض، وأنه مُستعد للمساعدة على انتخاب رئيس للمجلس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الأربعاء.

جاء تصريح ترامب بعدما رشح ثلاثة أعضاء على الأقل في الكونغرس الأمريكي رئيس البلاد سابقا ليشغل منصب رئيس مجلس النواب، الذي أصبح شاغرا يوم أمس الثلاثاء بعد الإطاحة بكيفن مكارثي.

وقال ترامب على هامش جلسة للنظر في دعوى مدنية ضده في محكمة بنيويورك: "إذا كان بإمكاني المساعدة في العملية (الانتخابية)، فسأفعل ذلك. لدينا الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم القيام بعمل جيد كرئيس (لمجلس النواب). أنا أركز على رئاسة (البيت الأبيض)".