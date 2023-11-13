وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد المدارس ويوجه بتفعيل حصص المشاهدة ومجموعات الدعم

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتابع شرح المعلمين، وأدار حواراً مع الطلاب حول ما درسوه من موضوعات، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.



وتفقد وكيل الوزارة،فصول مدرسة أم المؤمنين تعليم أساسي التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية كفر الشيخ، ودورات المياه، للإطمئنان على نظافتها، وتفقد حجرة المشاهدة وقاعات رياض الاطفال، موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشدداً على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة.

ووجه وكيل تعليم كفرالشيخ بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة، والاستفادة من اليوم الرياضي والثقافي إلى جانب تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لإثراء العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات والاستعانة بالمعلمين المتميزين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.



وتفقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تدريب التنمية المهنية لمعلمي الصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد Connect 6 بقاعات التدريب التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بنقل الخبرات لبقية الزملاء في مجال التنمية المستدامة في جميع الإدارات التعليمية.