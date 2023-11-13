"بيت الرفاعي" يضع أمير كرارة في قائمة أطباء رمضان 2024

ينافس النجم الكبير أمير كرارة في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، بمسلسل جديد استقر القائمون على عنوان " بيت الرفاعي"، وأعلنت الشركة المنتجة للعمل عن بدأ التصوير في أول ديسمبر المقبل.

إذ يجسد النجم أمير كرارة في المسلسل شخصية “طبيب” ، المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ومكون من 30 حلقة.

النجم أمير كرارة

"بيت الرفاعي "من بطولة كل من النجم أمير كرارة ، وأحمد رزق سيد رجب، من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله ، عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال، ويجرى الأن باقي الترشيحات والتعاقدات لاستكمال الفريق.

ويذكر أن شارك النجم الكبير أمير كرارة في الماراثون الرمضاني اللماضي 2023، بمسلسل “سوق الكانتو” ، حيث جسد كرارة شخصية النصاب طة القماش، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي شعبي تاريخي، وشاركه في بطولة العمل النجمة مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب ، أحمد صلاح حسني، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، مها نصار، ثراء جبيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي .

النجم أمير كرارة

وفي سياق آخر يعرض حاليًا للنجم أمير كرارة عبر شاشات السينمات فيلم "البعبع"، والذي بدأ عرضه في دور العرض في شهر يونيو الماضي ضمن موسم أفلام عيد الأضحي، ووصل إجمالي إيراداته حتي الأن إلي أكثر من 43 مليون جنيه .

فيلم البعبع تدور أحداثه في إطار أكشن اجتماعي كوميدي ، ويشارك في البطولة كل من النجمة ياسمين صبري ، باسم سمرة ، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم ،والطفل جان رامز، فيما تظهر النجمة منة شلبي كضيفه شرف بأداء صوتي خلال الأحداث ، كما تظهر ايضا النجمة رحاب الجمل ، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة ، والنجم محمد محمود كضيوف شرف بالعمل، من تأليف إيهاب بليل، وإخراج حسن المنباوي.