ضبط مرتكبي واقعة مقتل صاحب محل كمبيوتر في القاهرة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بغياب شقيقه (مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم).

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





وأضاف بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها.

بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثمان المذكور داخل المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (سائقي توكتوك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما "تم ضبطها" بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه، فقاما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفى محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.