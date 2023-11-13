افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وعرض مسرحي خاص بالإعاقة السمعية

استقبلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من نواب وأساتذة الجامعة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الجولات التي تقوم بها الدكتورة إيمان كريم، في الجامعات والمحافظات للوقوف على آخر الإجراءات فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما تأتي الزيارة في إطار حملة المجلس " صوتك حقك " لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الانتخابات الرئاسية.

خلال زيارتها جامعة بني سويف، التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وقامت بافتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة المقام على هامش فعالية اللقاء، كما حضرت المشرف العام على المجلس العرض المسرحي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والذي قدمه طلاب جامعة بني سويف.

من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير إلى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سوف، على المجهودات الموجودة في الجامعة بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، وثمنت وجود كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن كليات الجامعة والتي تمد المجتمع بكوادر بشرية مؤھلة علمیاً ومھنیاً باستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم الامر الذي يمكنھم من إجراء البحوث عالیة الجودة والتي تقابل الاحتياجات المجتمعية لذوي الاعاقة؛ بما یؤھلھم للعمل في مجالات التربية الخاصة سواء في المدارس أو المستشفيات أو الجمعیات المھتمة بذوي الإعاقة داخل مصر وخارجھا، وخلال زيارتها استمعت إلى الاجراءات التيسيرية للاتاحة بالجامعة.

كما أكدت المشرف العام على المجلس، أن الزيارة تأتي في إطار البرنامج التثقيفي الذي يقوم به المجلس لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الانتخابات الرئاسية والمقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة أن المجلس قام خلال الأسابيع الماضية بزيارة عدد كبير من المحافظات ووصل المجلس بحملته " صوتك حقك" إلى القرى والنجوع.

واشارت المشرف العام على المجلس، ان هذه الزيارة الخاصة لجامعة بني سويف وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي ضمن جولات البرنامج التثقيفي والحملة خاصة وأن محافظة بني سويف تم اعلانها محافظة صديقة للبيئة.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة إيمان كريم، الإجراءات التي يقوم بها المجلس فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024 والإجراءات والتيسيرات التي تتم من خلال التعاون الثلاثي بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الإجتماعي من أجل عملية انتخابية ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستمعت الدكتورة إيمان كريم، خلال اللقاء الموسع بالأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجامعة إلى التحديات التي تواجههم في المحافظة والتي منها عدم تطبيق كود الاتاحة الهندسى داخل محطة القطار، والإشكاليات التي تواجههم عند التقدم لحجز وحدات سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم توفير الأدوات والوسائل التعليمية داخل مدارس التربية الفكرية، وكذلك عدم الوعي المجتمعي بالالتزام بالضوابط المرورية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومطالبتهم بتوفير مجلس طبي خاص بسيارات ذوي الإعاقة على الرغم من توفير الكوادر الطبية فى ثلاث كليات طب حكومية وخاصة وأهلية.