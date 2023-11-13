الوفد يكشف سر تواجد أوسوريو باتحاد الكرة

علمت بوابة الوفد أن المدرب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تقدم بشكوى منذ قليل ضد النادى الأبيض، أو كما وصفه مصدر باتحاد الكرة إنه "إنذار" ضد القلعة البيضاء.

جاءت هذه الواقعة، بعد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، بإقالة المدرب أوسوريو، بسبب سؤء النتائج وسؤء الاداء، وهبوط ملحوظ في جودة اللاعبين بلا استثناء.

وبالفعل، وصل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل، مع وكيل أعماله، والذي أكد ان موكله لم يحصل على مستحقاته المتاخرة، ولا الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد، بعد توجيه الشكر له، مما دفعه للقدوم إلى مقر الاتحاد المصرى للاستفسار عن مستحقاته وإنذار الزمالك.

وما علمناه ان مجلس الزمالك سيتفاوض مع الكولومبى، بحيث يحصل على مستحقاته المتاخرة، والتفاوض معه على تقليل قيمة الشرط الجزائى.

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة عاصفة بين الزمالك والمدرب أوسوريو، بشأن مستحقاته المتأخرة التي تصل لشهرين ونصف، وقيمة الشرط الجزائي بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن أوسوريو يحق له الحصول على راتب شهرين ونصف متأخرات، بخلاف راتب شهرين قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي؛ إذ أن راتبه الشهري يقدر بـ90 ألف دولار.