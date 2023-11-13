أوسوريو يتوجه لاتحاد الكرة المصري.. اعرف السبب

شهدت الساعات الأخيرة تواجد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك، والذي تمت إقالته الأسبوع الماضي من تدريب الفريق بسبب تراجع الأداء والنتائج السلبية.

وتوجه منذ قليل أوسوريو، إلى مقر اتحاد الكرة بصحبة وكيل أعماله، وذلك لتقديم شكوي ضد الفارس الأبيض للحصول علي مستحقاته المتأخرة التي تصل لشهرين ونصف، وقيمة الشرط الجزائي بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أوسوريو، يحق له الحصول على راتب شهرين ونصف متأخرات، بخلاف راتب شهرين قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي؛ إذ أن راتبه الشهري يقدر بـ90 ألف دولار.