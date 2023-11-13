الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يتوجه لاتحاد الكرة المصري.. اعرف السبب

أوسوريو
أوسوريو

شهدت الساعات الأخيرة تواجد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك، والذي تمت إقالته الأسبوع الماضي من تدريب الفريق بسبب تراجع الأداء والنتائج السلبية.

 

وتوجه منذ قليل أوسوريو، إلى مقر اتحاد الكرة بصحبة وكيل أعماله، وذلك لتقديم شكوي ضد الفارس الأبيض للحصول علي مستحقاته المتأخرة التي تصل لشهرين ونصف، وقيمة الشرط الجزائي بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد.

 

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أوسوريو، يحق له الحصول على راتب شهرين ونصف متأخرات، بخلاف راتب شهرين قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي؛ إذ أن راتبه الشهري يقدر بـ90 ألف دولار.

 

 

 

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