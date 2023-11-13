سقوط تاجرين لحيازتهما كمية من الألعاب النارية في الإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عاطلَين بالإسكندرية لاتجارهما فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

القبض على تاجر عملة في السوق السوداء بالبحيرة



ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر عملة بحوزته "عملات محلية وأجنبية" بالبحيرة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فيما تمكنت مباحث القاهرة من ضبط ٦ مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة وذخائر في واقعتين بمنطقتي السلام والمرج، وأقر المتهمون بحيازتهم الأسلحة الغير مرخصة ،وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في السلام ضبطت قوة أمنية ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (2 فرد خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم السلاحين بقصد الدفاع.

وفي المرج تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) بدائرة القسم وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)..

وبمواجهته المتهمين إعترفوا بحيازتهما للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بالمنطقة محل سكنهما.

