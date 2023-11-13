فيلم الأنيميشن  PAW Patrol: The Mighty Movie يتخطى 184 مليون دولار

ارتفعت إيرادات فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Mighty Movie، إلى 184 مليونًا و79 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 29 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Mighty Movie

إيرادات فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Mighty Movie

وانقسمت الإيرادات بين 64 مليونًا و379 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، 119 مليونًا و700 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Mighty Movie

فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie يدور بعد هبوط نيزك سحري في مدينة المغامرات، ويمنح صغار باو باترول قوى خارقة، ويحولهم إلى الجراء الجبارة، بالنسبة إلى سكاي، وهو أصغر عضو في الفريق، فإن قواها الجديدة هي حلم أصبح حقيقة.

لكن الأمور تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ عندما يخرج هامدينجر الأرشيفي للصغار من السجن ويتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى الخارقة لصالح الشريرين، ونظرًا لأن مصير Adventure City معلق في الميزان، يتعين على Mighty Pups إيقاف الأشرار الخارقين قبل فوات الأوان، وسيحتاج Skye إلى معرفة أنه حتى أصغر الجرو يمكنه أن يحدث فرقًا كبيرًا.

أبطال فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Mighty Movie

فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie من بطولة مكينا جريس، تاراجي بي هينسون، مارساي مارتن، كريستيان كونفيري، رون باردو، ليل ريل هويري، كيم كارداشيان، كريس روك، سيرينا ويليامز، آلان كيم، برايس جونزاليس.