مركز إعلام جنوب أسيوط يواصل استهداف القري لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي ندوة تثقيفية بعنوان " الانتخابات الرئاسية .. والتحديات التي تواجه الدولة المصرية " وذلك في إطار استمرار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بعنوان " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" للحث علي المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

صرحت بذلك مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط وأوضحت بأنه قد انعقد اللقاء بدار مناسبات بقرية دوينة الغيط بأبوتيج وذلك بحضور محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد وبحضور متميز لسيدات القرية

وأشارت سلام إلي أنه قد ألقي الدكتور الفنجري أحمد محمد أستاذ علم الاجتماع جامعة الوادي الجديد محاضرة تثقيفية توعوية في اللقاء

وقد افتتح اللقاء محسن محمد جمال المدير العام لإدارة إعلام وسط الصعيد وأكد محسن علي أهمية مكانة ودور المرأة وبأنها قادرة علي المشاركة والتغيير وبكون المرأة كتلة تصويتية لا يستهان بها

وشدد محسن علي خطورة السلبية حيال استحقاق مصيري مثل الانتخابات الرئاسية وبخاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة

وأشار الدكتور الفنجري علي أهمية المشاركة الشعبية والتي تضفي الشرعية علي الانتخابات الرئاسية والمرشح الرئاسي المنتخب والظهور أمام دول العالم علي النحو اللائق بتاريخ وأصالة الشعب المصري في الأزمات وكما سلط الضوء علي المخططات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية حاليا لنيل من مكانتها وأن المواطن بمشاركته يصوت لصالح الدولة واستقرارها وليس لشخص المرشح ، موضحا تداعيات المشاركة علي مستقبل البلاد والأجيال القادمة

وأشار الفنجري إلي أهمية التنشئة الاجتماعية الإيجابية للأبناء وحثهم علي المشاركة والانتماء لهذا الوطن مشيرا إلي ما لحق بمنطقة الشرق الأوسط وبعض الدول العربية المجاورة من دمار وفقدان الوطن والأمان وبأن مصر هي الدولة التي مازالت قائمة وشامخة رغم الكم من المخططات لاسقاطها مشددا علي الانتماء لهذا الوطن والحفاظ عليه من خلال المشاركة في اختيار المرشح الذي يمثل ويعبر عن المجتمع واحتياجاته .

وقد تم خلال الندوة مناقشة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الحالية وخاصةً فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تم الحديث عن الأهمية الكبرى لهذه الانتخابات ودورها في مستقبل مصر.

وقد أشار المتحدثون إلى أن الشعب المصري يجب أن يعرف أن هذه الانتخابات تمثل فرصة للمضي قدماً في العملية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

كما تم خلال الندوة التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر ومواجهة التحديات الامنية التي تواجه البلاد في الفترة الحالية.

وفي الختام، أثنى الحضور على دور مثل هذه الندوات في تثقيف الناس ونشر الوعي والثقافة السياسية بين المجتمع، معربين عن تمنياتهم لمصر بالاستقرار والأمن والرخاء.

وقد اختتم اللقاء بالرد علي تساؤلات ومداخلات الحضور وكذلك القيام بجولة لطرق الأبواب وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة .

جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط