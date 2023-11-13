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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: الرئيس بوتين لم يستبعد إجراء اتصالات مع القادة الغربيين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يستبعد أبدا إجراء اتصالات مع القادة الغربيين، مشيرة إلى أنه يتحدث عن الانفتاح على الحوار، وأنه من أنصار الاتصالات المثمرة. 

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين مستعدا للتحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن "الرئيس بوتين، لا يستبعد إجراء الاتصالات أبدا، ويتحدث دائمًا عن انفتاحه على الاتصالات المختلفة خاصة على أعلى مستوى.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين، كان ولا يزال أيضا داعما للاتصالات المثمرة، وليس فقط من أجل إجراء الاتصالات، أي من أجل التوصل إلى نتائج.

الهجوم على أنابيب التيار الشمالي

وفي سياق متصل دعا دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إلى عدم التستر على نتائج التحقيق في الهجوم على خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، مشيرا إلى أنه يجب نشر النتائج وتحديد أسماء جميع المسؤولين.

وقال بيسكوف  في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين "نتحقق بحذر ودقة فائقة من التحقيقات المتعلقة بأعمال تخريب (التيار الشمالي)، وهذا سبب يدفع القائمين على التحقيق إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار وعدم التستر على نتائج هذا الموضوع. 

وأضاف: "من الضروري السعي إلى إعلان ونشر نتائج التحقيق في الهجوم الإرهابي على (التيار الشمالي)، وتسمية مرتكبي الهجوم ومنفذيه ومن شاركوا في التنسيق ومن أمروا بتنفيذه.

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