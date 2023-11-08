الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: روسيا وكازاخستان تسهمان في ضمان استقرار سوق النفط العالمية

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم لأربعاء أن بلاده وكازاخستان تفتحان آفاقا واسعة للتعاون في صناعة الغاز.

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وقال بوتين، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم: "إن التعاون في صناعة الغاز يفتح آفاقا واسعة أمام روسيا وكازاخستان ، ويفسر ذلك بالبنية التحتية ومسارات نقل وأنظمة توزيع الغاز في روسيا وآسيا الوسطى التي تطورت على مدى سنوات".. مشيرا إلى أن روسيا وكازاخستان إلى جانب شركائهما في (أوبك+) يساهمان في ضمان الاستقرار بسوق النفط العالمية.

وتأتي تصريحات بوتين عشية زيارته إلى كازاخستان، حيث من المقرر عقد مباحثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف يناقش خلالها القضايا الرئيسية المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الكازاخستانية، وآفاق التعاون في إطار فضاء الاتحاد الأوراسي (روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، قيرغيزستان) والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

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