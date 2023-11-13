الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فلسطين: قطاع غزة خسر 100% من الكهرباء ومستشفيات كثيرة خارج الخدمة (فيديو)

ظلام غزة
ظلام غزة

كشف المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، موقف مصادر الطاقة في قطاع غزة بعد 38 يوما من القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن القطاع خسر 100% من الكهرباء، إذ أن الاحتلال قطع مصادر الطاقة القادمة من شركة كهرباء إسرائيل والوقود الذي يشغل محطة إنتاج الكهرباء الوحيدة في غزة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنهم اضطروا إلى تشغيل المولدات الاحتياطية الموجودة في المسشتفيات والمناطق الحساسة ومراكز الإيواء التابعة لأونروا، حيث تم الاعتماد عليها لفترة طويلة ما أدى إلى نفاد كمية كبيرة من المخزون.

مستشفيات كثيرة خرجت عن الخدمة في غزة

وأوضح أن هناك مستشفيات كثيرة خرجت عن الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود لكثير من المولدات، وفي أونروا توجد أزمة وقود، وبالتالي فقد تمت المطالبة بتوفير الوقود لإنقاذ الجرحى والمصابين الموجودين في المستشفيات". 

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، لاحظوا أن إسرائيل تستهدف المستشفيات أيضًا حتى المرافق الحساسة للمستشفيات، وكان هناك عرض بإدخال 2000 لتر وقود من قبل الجانب الإسرائيلي ثم خفضوه إلى 300 لتر وهو ما يلزم لتشغيل مولد واحد لمدة ساعتين أو 3 ساعات. 

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