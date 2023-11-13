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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: جيش الاحتلال ليس في حالة دفاع بعد قتله أكثر من 11 ألف فلسطيني

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

أكد المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لا يمت بأى صلة عما تزعمه هذه القوة المحتلة من أكاذيب وأنها فى حالة دفاع عن النفس.

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وتساءل "خضراوى" فى بيان له أصدره اليوم قائلًا: هل استهداف وتدمير 135 مؤسسة صحية في قطاع غزة ووجود 21 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف؟ وهل تدمير المدارس والبنية الأساسية فى قطاع غزة؟ وهل قتل أكثر من 11 ألفًا من الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال يسمى بحالة دفاع عن النفس ؟ معربًا عن أسفه الشديد لصمت وتخاذل المجتمع الدولى ووقوفه متفرجًا أمام هذه الجرائم البشعة.

وطالب المهندس عبدالسلام خضراوي من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة سرعة التدخل للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين محذرًا من انحياز واشنطن الأعمى لسلطات الاحتلال الإسرائيلى وازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع القضية الفلسطينية والذى جعل جيش الاحتلال يتمادى فى حرب الإبادة والمجازر البشرية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

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