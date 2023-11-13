وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد المعرض الأفريقى

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المعرض الأفريقى للتجارة البينية، والذي يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحاَ كبيراَ سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة.

ويشار إلى أن الدورة الثالثة للمعرض الأفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تقام تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وتأتي هذه الدورة من المعرض وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.