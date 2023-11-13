أوسوريو يقترب من قيادة فريق مكسيكي

اقترب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك من قيادة فريق كروز آزول المكسيكي ، عقب مغادرته نادي الزمالك بشكل نهائي وحصوله على وعد بتصفية جميع مستحقاته.

وأشارت تقارير إلى أن ممثلي المدرب الكولومبي تلقوا عرضًا جادًا للحصول على خدمات المدرب صاحب الـ 62 عامًا.

يذكر أن المدرب الكولمبي سبق وأن قاد منتخب المكسيك ثلاثة أعوام ، وتمكن معهم من تحقيق الانتصار على ألمانيا في مونديال 2018.

مستحقات أوسوريو ..

كان الكولومبي أوسوريو، قد أعلن الساعات الماضية تأجيل سفره حتى الحصول على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وحصل المدرب الكولومبي على وعد بتحصيل مستحقاته خلال أيام قليلة، مفضلاً الانتظار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحث فيه إدارة الزمالك عن مدرب أجنبي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بالفترة المقبلة ”.

واشترطت إدارة الأبيض أن يكون المدرب الجديد، يمتلك نتائج جيدة في آخر موسم تدريبي له، واستبعاد الأسماء المحلية".



على صعيد متصل تحدث معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن مباراة أبو سليم فى القادمة في بطولة كأس الكونفيدرالية، مؤكدًا إنها مواجهة صعبة وخصم قوي لا يستهان به.

وقال مدرب الأبيض عبر قناة الزمالك: "سيكون هناك معسكر مغلق للفريق في الإسكندرية قبل مواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

وأضاف :" سنعمل على علاج المشاكل الدفاعية بالفريق ونأمل في شفاء المصابين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهاز الطبي الذى يعمل بكل جهد".

وواصل تصريحاته قائلا:" ليس لدي طلبات من مجلس الإدارة فأنا ابن نادي الزمالك وشرف لي العمل داخل النادي وفى خدمة القلعة البيضاء، و لن نبخل بأي نقطة عرق من أجل عودة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية".

وعن حديثه علي مباراة بيراميدز قال: " جميع اللاعبين بذلوا أقصد جهد فى المباراة بيراميدز، وأشكر الإدارة بسبب الثقة التى منحوها لي قبل لقاء مصيري مثل بيراميدز".