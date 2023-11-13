دورة تدريبية عن التسويق والتجارة الإلكترونية لخريجي دورات التدريب المهنى بالإسماعيلية

بالتعاون بين وزارة العمل وجهاز تنمية المشروعات

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت فعاليات الدورة التدريبية فى مجال "التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية" ، بمركز التدريب المهنى على مدار يومين متتاليين ، لخريجي دورات التدريب المهنى على مهن التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة ، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بالاسماعيلية ، تناولت موضوعات حول أهمية التسويق الإلكترونى والاعمال الإلكترونية ووسائل التسويق ومفهوم التجارة الإلكترونية ، فى إطار سعى المديرية نحو تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وريادة الاعمال وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ، فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اهمية العمل الحر وريادة الأعمال ودورها فى تحقيق المستقبل والتنمية ، وتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتوضيح اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع خطط التنمية وتوفير فرص العمل والإستفادة من خطط الوزارة في التدريب المهني المجاني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن الدورة تناولت محاضرات ألقاها المهندس عمرو التكلى من إدارة التسويق الالكتروني بجهاز تنمية المشروعات وقامت بالتنظيم للبرنامج ، والدكتورة جيهان عبده مدير الخدمات الغير مالية بمكتب الجهاز بالإسماعيلية، حول اهمية التسويق الالكتروني والتجارة الإلكترونية ، وتوضيح مفهوم الاعمال الالكترونية ، ومفهوم التسويق الالكتروني ، ووسائل التسويق الالكترونى ، واختيار القناة التسويقية المناسبة للمشروع ، وتوضيح مفهوم التجارة الالكترونية ، واستخدامات الانترنت ، ومميزات استخدام Domain name الاحترافي ، ومميزات استخدام البريد الالكتروني الاحترافي ، ومميزات العلامة التجارية Branding ، ومميزات التكويد للمنتجات Barcode ، ومميزات وكيفية عمل QR للمشاريع ، والتدريب على كيفية الوصول لعملاء بالخارج ، والتعريف بأهمية موقع LinkedIn ، والتوعية باللوجو وتقييمه للمشروعات ، ومبادئ واساسيات التصوير وتقييم الصور ، وخدمة Google my business ,Google التى يقدمها الجهاز .