الأوقاف تنفق 15 مليار جنيه على عمارة وبناء المساجد

قالت وزارة الأوقاف، إنها حققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة.

إنجازات

ومن أهم هذه الإنجازات:

1. إحكام السيطرة على المساجد، وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها.

2. تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، بزيادات غير مسبوقة تتراوح ما بين 5833 و7257 جنيهًا.

3. تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة.

4. أكثر من 15،265 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل)، إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من 11333 مسجدًا، وافتتاح أكثر من 4212 مسجد من سبتمبر 2020م حتى نهاية أكتوبر 2023م، وحصول 301 مسجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

5. أكثر من 2،5 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع، منها: 200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، تم صرف 100 مليون جنيه ضمن مبادرة (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، و90 مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، تم صرف 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة، تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا، تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعي لدعم صندوق عطاء لمتحدي الإعاقة، تم صرف 50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، تم صرف 30 مليون جنيه لمبادرة دكان الفرحة، تم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان، تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار، تم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة، تم صرف 20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة)، تم صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، تم صرف 32،609،674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تم صرف 16،300،000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.



6. 460 مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، منها: 193 إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة، وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية.

7. ارتفاع إيرادات وأرباح عوائد الوقف من 602 مليون جنيه عام 2013 / 2014م إلى 2 مليار 285 مليون جنيه عام 2022 / 2023م بزيادة قدرها مليار و683 مليون جنيه بنسبة تقدر بنحو 279.48%، وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2023م.

8. إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف.

9. تشييد 17055 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه، منها (14702) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أهمها: مدينة الحرفيين بالغردقة، وسوق الخميس بالمطرية.

10. إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول، بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية، وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا.

11. عقد (12) مؤتمرًا دوليًّا و(10) مسابقات عالمية ؛ لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم.

12. (5099) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

13. افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات، أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث تخرج بالأكاديمية عدد (460) إمامًا وواعظة نظام الدورة المتكاملة الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كما تم استحداث برنامج قادة فكر عام 2022م، وبرنامج رائدات فكر عام 2023م وتم تنفيذ خمس دورات (قادة فكر) لعدد (437) إمامًا، وتم تنفيذ دورة رائدات فكر لعدد (30) واعظة، كما تم تنفيذ ثمان دورات مع أكاديمية ناصر العسكرية في الاستراتيجية والأمن القومي لعدد (643) إمامًا وواعظة، وتم استحداث برامج التدريب عن بعد داخليًّا ودوليًّا وتم تنفيذ عدد (153) برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و(15) برنامجًا دوليًّا، وحصول أكثر من (1418) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

14. أكثر من (5870) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا

15. التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات: (العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية).

16. عقد (11) دورة دولية.





17. إهداء أكثر من (892) ألف كتاب لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

18. تعيين (3011) إمامًا و(4258) عاملا و(138) فني وأخصائي تمريض (ممرضات)، والإعلان عن 2000 وظيفة إمام وخطيب و2000 وظيفة عامل بنظام التعاقد، وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف.

19. إنفاق أكثر من (158) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.

20. توزيع (8599) طن لحوم أضاحي وإطعام على (8،599) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ (886،177،159) جنيهًا.