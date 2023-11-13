جدول مباريات اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، العديد من المباريات لهامة والقوية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم، يتخلله مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا.

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا

المغرب ضد الإكوادور، في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD".

إسبانيا ضد مالي، في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

أوزبكستان ضد كندا، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

إندونسيا ضد بنما، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

مباريات دوري الدرجة الثانية المصري

أبو قير للأسمدة ضد النصر للتعدين، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

مصر المقاصة ضد جمهورية شبين، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

بترول أسيوط ضد غزل المحلة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

أسوان ضد مكادي، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ON Time Sports 2 HD".

راية ضد دكرنس، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ON Time Sports 2 HD".