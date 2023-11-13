الغرف التجارية: الأمن الغذائي في مصر مستقر 100% (فيديو)

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنه لا توجد أزمة في منتج السكر بالمعنى المثار حاليا، ووزارة التموين تصرف للمواطنين سكراً بصورة مجانية بواقع 65 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بسعر 12 جنيهاً و60 قرشاً، ولا يدفعها المواطن ولكن تخصم من دعمه.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأحد، أن الأمن الغذائي في مصر مستقر 100%، وهذا ليس كلاما مرسلاً ولكن واقعياً، فالمنتجات متوفرة في كل المحال الصغيرة أو الكبيرة، ولا يوجد منتجات منقوصة، وهذا قَوْلٌ واحدا.

صرف 85% من المستهدف للمواد التموينية هذا الشهر

وأشار إلى أنه تم صرف 85% من المستهدف للمواد التموينية هذا الشهر، وهذا يؤكد توافر السلع، ومبادرة تخفيض الأسعار دعمت سعر المنتج نظرا لأن سعره ارتفع عالميا.

ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن إنتاج مصر من السكر يعادل 90% من الاستهلاك، ومن ثم تُسْتَوْرَد كميات من السكر من الخارج، وسعره ارتفع في البورصة العالمية، وبالرغم من ذلك لا يوجد أزمة سكر بالمعنى المتداول والدولة توفر كميات كبيرة بأسعار مدعمة.