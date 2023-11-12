جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي هالاند وصلاح
سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفين في شباك نادي تشيلسي مساء اليوم الأحد، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2023 – 2024، بعد مرور 12 جولة من البريميرليج.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل محمد صلاح هدفين اليوم في شباك فريق برينتفورد اليوم ليصل إلى 9 أهداف ويتساوى في الرصيد مع النجم النرويجي، لكن نجح هالاند في تسجيل هدفين أيضًا ضد تشيلسي ليعود الفارق كما كان بهدفين.
كان سون يمتلك 8 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين متفوقًا على محمد صلاح الثالث في الترتيب، لكن صلاح، وأصبح ترتيب الهدافين كالتالي:-
- إيرلينج هالاند "مانشستر سيتي" 11 هدف.
- محمد صلاح "ليفربول" 9 اهداف.
- سون هيونج مين "توتنهام هوتسبير" 8 أهداف.
- جارود بوين "وست هام يونايتد" 7 أهداف.
- كالوم ويلسون "نيوكاسل يونايتد" 7 أهداف.
من المقرر ان تنطلق منافسات الجولة 13 من البريميرليج يوم السبت الموافق 25 بعد إنقضاء فترة التوقف الدولي، في جولة ستكون على مدار 3 أيام.