مدير تعليم نجع حمادي والوحدة المحلية يبحثان استعدادات انتخابات الرئاسة

زار عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأحد ، أشرف أنور أمين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمكتبه، يرافقه محمد فتحي المرواني مدير العلاقات العامة والإعلام، وذلك للتنسيق فيما بينهما، فيما يتعلق بالعمل خلال الفترة المقبلة.

ورحب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمدير عام الإدارة التعليمية الجديدة، مقدما له التهنئة بمناسبة توليه مهام مدير عام الإدارة التعليمية، داعيا له بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد.

وأكد وزيري، ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وقيادة الإدارة التعليمية بنجع حمادي، خاصة خلال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات الرئاسة المصرية خلال ديسمبر المقبل.

وقدم مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، خالص شكره وتقديره لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، لحفاوة الاستقبال، وتقديم المعلومات اللازمة والخاصة بالمقار الانتخابية النهائية.