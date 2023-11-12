استمرار فاعليات المعسكرات الكشفية بمراكز الشباب والمدارس بجنوب سيناء

تواصل إدارة تنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فاعليات المعسكرات الكشفيه لغير الكشفين بمراكز الشباب و المدارس، بهدف تنمية المهارات استمرار فاعليات المعسكرات الكشفية لغير الكشفين بمراكز الشباب والمدارس بجنوب سيناء الكشفية لغير الكشفيين بالمدارس.

تهدف المعسكرات إلى مشاركة طلاب المدارس وغير الكشفيين في اتخاذ وصناعة القرار الكشفي، وتحقيق أهداف الحركة الكشفية في قانونها، وأسسها، وطريقتها، إضافة إلى أن المخيم يعد فرصة لترسيخ أواصر الصداقة، وتبادل الخبرات بين القيادات الكشفية مما يكون له أثرًا إيجابيًا في إثراء المعارف والمهارات.

جدير بالذكر أن المعسكرات تنطلق بمراكز الشباب والمدارس خلال الفترة من ١٥ / ١٠ حتى ١٥ / ١ .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبدالعزيز وكيل المديرية.

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