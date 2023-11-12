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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت.. طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة الصحية

بسبوسة بالقشطة
بسبوسة بالقشطة

بسبوسة بالقشطة، من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير ولا يستغنى عنها أحد في المناسبات، فدائمًا يزين بها السفرة مع التجمعات العائلية خاصًة في عزومات رمضان، ولأنها من الحلويات المفضلة نقدم لك طريقة تحضيرها للدايت.

 

بسبوسة

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة للدايت

المقادير

- السميد : كوب ونصف

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- حليب : كوب (قليل الدسم)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- القشطة : كوب

- جوز الهند : ربع كوب (مبشور)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة كبيرة

- مكسرات : حسب الرغبة

- العسل : حسب الرغبة

 

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء ضعي السكر، والفانيليا، والحليب، والزيت النباتي، وجوز الهند.

اخلطي المكونات حتى تتجانس مع بعضها.

حضّري صينية فرن، وادهنيها بالقليل من الزيت ورشّيها بالدقيق.

اسكبي نصف كمية خليط البسبوسة في الصينية، ثم وزعي القشطة فوق الخليط، ومن ثم اسكبي باقي كمية خليط البسبوسة.

قطعي البسبوسة إلى مربعات ووزعي في منتصف كل مربع قطعة من المكسرات.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم ضعي عليها العسل وقدميها.

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