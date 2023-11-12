تناول الخيار مفيد للوقاية من تجلط الدم.. طبيبة توضح

قالت دكتورة العلوم الطبية إيلينا ماليشيفا، إن الخيار يحتوي على كوكوربيتاسين الذي يمنع تكوين جلطات الدم.

والخيار من الخضروات الرخيصة والمتواضعة، لكن الدكتورة ماليشيفا ذكرت أن تناوله مفيد في تقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض.

وصرحت الطبيبة ومقدم البرامج التلفزيونية علنًا أن :"استهلاك الخيار يساعد في الوقاية من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك تجلط الدم والسرطان".

وأشارت ماليشيفا إلى أن قشر الخيار يحتوي على مادة مثل القرعيات، وبفضل عملها، لا تلتصق خلايا الدم ببعضها وبالتالي يصبح الشخص أقل عرضة لتكوين جلطات الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت الطبيبة إن القرعيات الموجودة في الخيار لها تأثير مضاد للسرطان وعلى وجه الخصوص، فهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الثدي.

في الصيف، يعد تناول الخيار مفيدًا بشكل خاص لأنه يساعد الجسم على تجديد السوائل المفقودة بسرعة ويدعم وظائف الكلى بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الخضار مصدرًا لفيتامين C وفيتامين K وفيتامين B، وتحتوي على النحاس والمنغنيز.

ويحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يعمل بمثابة المنحل بالكهرباء، وتأثيره له تأثير مفيد على ضغط الدم ووظيفة القلب، والألياف الموجودة في الخيار تمنع تراكم الكولسترول في الشرايين.