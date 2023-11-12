قصة تطور القبعة الممزوجة بالحياة والهوية والثقافة عبر التاريخ

تعد القبعةإحدى قطع الإكسسوارات العادية التي تميز الإطلالات وتكمل أناقة المرأة بها، وهذا ما حرص عليه أشهر خبراء الموضة منذ قديم الأزل.

وتحتل القبعة مكانة خاصة عند عشاق الموضة، فكيف تطورت عبر الزمن؟ وما أشهر الصيحات التي دخلت التاريخ؟ وفي هذا التقرير نقدم قصة تطور القبعة وكيفية تنسيقها مع كافة الإطلالات لتحصلي على إطلالة ناعمة جذابة لا مثيل لها، وما اغلى القبعات ثمنًا.

حقبة العشرينيات

وتميزت صناعة القبعات التزين بالريش مع الشاموه ذا الألوان الصارخة ليخطف الأضواء لدى محبيها بأسلوب لافت.

وحرص مصممي الأزياء في الابداع لتصاميم القبعات اللافتة والناعمة لكي تزهر من جديد عام تلو الآخر.

امرأة ألمانية تجرّب قبعة جديدة في عام 1941

وسيطرت صيحة قبعات الجرس "كلوش" ال مزخرفة بالورود أو بالتطريز من الأمام، حقبة الاربعنيات لانها تتناغم مع قصة الشعر القصير البوب، كونها ملتصقه بالشعر بتصميمها، ليسود التوربان الذي غلف الشعر في الفساتين الرسمية، وصُنع من الساتان أو المخمل من وحي تيار الآرت ديكو الذي كان مسيطراً في تلك الفترة.

قبعة من المخمل الحريري الأحمر

سيطرت طبيعة الحياة العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية على طبع الموضة السائدة وذلك مع حلول منتصف القرن، لذا استبدلت النساء القبعات الكبيرة بالقبعات العسكرية الطراز، ودرج ما سمّي بـ Tam hat وهي نوع مسطّح من قبعات البيريه الفرنسية الطراز المزخرفة بمشابك مجوهرة تسود الموضة المينيمالية هذة الفترة.

تراجيديا الستينيات

مع تقدم القرن خفّ وهج القبعات، لتتألق بعدها مع تبوّؤ جون كينيدي مهامه كرئيس للولايات المتحدة من 1960 إلى 1963، إذ كانت السيدة الأولى جاكلين كينيدي تعتمد الظهور بقبعات مسطّحة من دون حواف، ومع شِباك على العيون أحياناً، أطلق على هذه القبعة تسمية Pillbox Hat وكانت جاكلين كينيدي تعتمر واحدة منها بلون زهري يوم اغتيال زوجها، من تصميم هالستون.

تطور القبعة عبر التاريخ

تعود نشأة القبعة إلى 3200 ق. م، منذ عصر الفراعنة ومروراً بعصر النهضة، تغيرت الكثير من الأمور، وتحولت القبعة إلى إكسسوار سحري يحتفظ بقدرة عجيبة على إحياء المظهر الممل، وإخراجه من رتابته، مع كليوباترا في مدينة طيبة المصرية، حيث كانت ترتدي نوعاً من القبعات المجوهرة والمرصّعة بالأحجار الكريمة.

وتطوّرت لتزدهر في عصر النهضة مع الغزوات بحثاً عن ثروات القارات المجهولة، فباتت القبعة دليلاً على أرستقراطية صاحبها، وغدت إكسسواراً أساسياً في عالم الموضة النسائية، وفي العصور الوسطى، حافظت القبعة على مكانتها، وتطورت زخرفتها لتشمل طبقة النبلاء والملوك والأثرياء. واعتمد مصمّمو القبعات في بريطانيا على تنفيذ قبعاتهم باللونين الأصفر (رمز الإيمان) والأخضر (رمز الحكمة) للشابات اللواتي لا يتجاوزن الخامسة والعشرين من العمر.

واختلف المؤرخون في مجال الموضة حول تاريخ القبعة، إذ قيل في البدء إنّ غطاء الرأس تطوّر على شكل قبعة، فهذا الإكسسوار الذي ارتبط بدلالات دينية في حقبات معينة، كان مخصصاً بصيغته المينيمالية ليقي الطبقة العاملة من أشعة الشمس، قبل أن يدل لاحقاً على أصحاب الثروات والمنزلة الرفيعة.

في خزانة ماري أنطوانيت

تعد الملكة الراحلة ماري أنطوانيت من أبرز الملكات أناقة وجاذبية لتثير الجدل حولها بحبها للقبعات وحرصها على ارتدائها بشكل دائم، فنظرة واحدة إلى خزانتها تكفي، لأنها كانت تحتوي على كمية كبيرة من الشعر المستعار والقبعات الكبيرة المزينة بالريش أو المرصعة بالأحجار الكريمة.

لقد طبعت الملكة نهاية القرن الثامن عشر بإطلالاتها التي كانت عبارة عن شينيون عالي الشعر، وقد ثبتت فوقه القبعة الكبيرة والمزخرفة.

وندين للملكة بالفضل في ابتكار إكسسوارات الشعر التي تشبه القبعة والمسمّاة Fascinator، وهي الإكسسوارات التي تشبه القبعة وتثبت على الشعر ويتدلّى منها الشِباك على الجبين، وهو الإكسسوار المعتمد اليوم من قبل العائلة الملكية البريطانية، وخاصة أميرة ويلز كيت ميدلتون.

لقد جسدت القبعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مكانة المرء في المجتمع، فالخدم والنساء العاملات كانوا يضعون على رؤوسهم ما يسمّى بـ Mob cap وهي على شكل قلنسوة بيضاء تغطي الشعر خلال العمل، وهي خالية من الزخرفة مصممة من القطن.

تعاون إيلي صعب مع صانع القبعات الإيطالي بورسالينو

كان بارزاً في مجموعات الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2023-2024 تعاون إيلي صعب Elie Saab مع صانع القبعات الإيطالي بورسالينو Borsalino.

وصمم إيلي صعب في هذا التعاون مجموعة مميزة من القبعات المصغرة تنال إعجاب المرأة العصرية والمحبة لهدوء الكلاسيكية.

وقدم تشكيلة مختلفة من القبعات المصممة من اللباد، محمّلة بنفحة أنثوية وعصرية، على طريقة صعب المعهودة.

وتعد علامة "بورسالينو "من أقدم مؤسسة إيطالية في صناعة القبعات، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1857، تحت اسم جيوسيبي بورسالينو وإخوته.

أشهر صانعي القبعات المعاصرين

تصميم القبعة عمل إيقوني يعكس حرافية مصمميها فهي حرفة متوارثة وليست مجرد إكسسوار جمالي في عالم الموضة.

لذا يشكل موسم الصيف بالنسبة لمصمم القبعات أدريان فيليب هوارد فصلاً مزدحماً كغيره من صانعي القبعات، المنهمكين في تلبية الطلبات لسباق "رويال أسكوت" وحفلات الزفاف البريطانية.

يعمل هوارد في متجر Fortnum - Mason، ويتخذ من الطابق الثاني له مشغلاً، فزبائنه من العائلة الملكية، وقد بدأ بتصميم الحقائب كنوع من الهواية، ولكن القبعات التي يصممها لحفلات السباق تعتبر الأكثر بذخاً، "فعندما تأتي السيدة وقد اختارت الفستان الملون للحفل وتريد إضافة ألوان إلى القبعة، يبدأ التحدّي" كما يقول المصمم. هذا التحدي يجعل المصمم محبوباً من النساء، فالأزواج كما يقول، يتذمرون من حجم القبعات التي تحتلّ المكان، سواء في الحفل وفي منازلهم أيضاً.

يمضي هوارد غالبية وقته في مشغل في حديقته في إيست ساسيكس جنوبي بريطانيا، ولكنه يسافر إلى لندن مرتين في الأسبوع لأخذ القياسات في المتجر المعروف منذ العام 2009.

ويعد أول مصمم قبعات في منطقته منذ العام 1958 لذا يرى نفسه محظوظاً كما يقول، إذ تقصد هاورد زبونات من مختلف الفئات العمرية، وخاصة العرائس، فالقبعة شرط أساسي للزواج.

يستوحي هاورد من حقبة هوليوود الكلاسيكية للنجمات مثل أودري هيبورن، وتستغرق صناعة القبعات من يوم إلى أسبوعين.

ولا تعتبر أسعارها منخفضة، فيبدأ سعر القبعة من 430 دولاراً، ليتخطى المليون إذا كانت مرصعة بالجواهر. تشعر بعض النساء أن القبعة لا تليق بها وهذا خطأ كبير، لأنهن لم يلتقين بعد بالتصميم المناسب لهن على حد تعبيره.

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