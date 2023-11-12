مدير تعليم نجع حمادي الجديد يتفقد أقسام ديوان عام الإدارة

تفقد عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأحد، يرافقه أبو الوفاء عبد السلام الدردير وكيل الإدارة، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، و عنتر حسن عبد اللاه مسؤول المتابعة وتقويم الأداء، ديوان عام الإدارة، حيث قام بالمرور على إدارات ومكاتب ديوان الإدارة وذلك لمتابعة آلية سير العمل، والتعرف على المشكلات والمعوقات للوقوف عليها، ومحاولة تذليلها، وكذلك مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء.

وأكد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن ديوان عام الإدارة والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي للنهوض بالعملية التعليمية بمدارس الإدارة ، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأقسام المختلفة، لتحقيق منظومة متكاملة تحقق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمعلمين والمترددين علي ديوان الإدارة.

من جانبهم أعرب موظفي الإدارة التعليمية بنجع حمادي، عن بالغ سعادتهم البالغة بلقاء مدير عام الإدارة الجديد، مؤكدين على سعيهم الدائم لتحسين مستوى أدائهم الوظيفي والاجتهاد من أجل انجاز العمل ورقي العملية التعليمية بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن عن موافقة اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا، على مذكرة المديرية، بندب الدكتور عفت أحمد محمد خليفة وزيري مديرا عاما لإدارة نجع حمادي التعليمية. والدكتور عفت محمد أحمد خليفة وزيري من مواليد 16 مايو 1972م بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط حاصل على ليسانس الآداب والتربية بتقدير جيد عام ١٩٩٥م، ثم دبلوم مهنية قسم الإدارة المدرسية بتقدير جيد جدا جامعة جنوب الوادي عام 2009م، ثم دبلوم خاص في التربية قسم الصحة النفسية بتقدير جيد جامعة جنوب الوادي عام 2010م، ثم التيفل في اللغة الإنجليزية 2017م، كما حصل علي ماجستير في التربية قسم علم نفس تعليمي جامعة عين شمس عام 2017م، وعمل معلما للغة العربية بإدارة أبوتشت التعليمية، و موجها لها، ووكيل مدرسة ومعلم خبير في 2018م. كما عمل وزيري، رئيسا لوحدة تكافؤ الفرص ورئيس لجنة النظام والمراقبة لمدة ٣ سنوات متتالية، ورئيس قسم التعليم الابتدائي منذ 2015م، ومدير عام قسم التعليم الابتدائي إلي أن صدر له قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكليفه مديرا لإدارة أبوتشت التعليمية.

وشغل مدير عام تعليم نجع حمادي الجديد، عدة مناصب منها مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين، تنمية مهارات القراءة والكتابة عام 2013م، ومدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين تخصص لغة عربية 2016م، ومدرب دعم التعليم بالمديرية، ومدرب بالمديرية علي البرنامج العلاجي، ومدرب البرامج التدريبية اللازمة لنظام التعليم الجديد.