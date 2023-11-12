مدير تعليم نجع حمادي الجديد يوجه بصرف المتأخرات المالية للمعلمين

عقد عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد بمكتبه، اجتماعه الأول و الموسع، والذي استهدف رؤساء الأقسام والوحدات والإدارات النوعية.

واستهل الاجتماع، بعرض آلية العمل الجديدة داخل ديوان الإدارة وأقسامها، والتي تهدف في الأساس إلي حسن معامل جمهور المترددين علي ديوان الإدارة، وخاصة جمهور المعلمين والعاملين بالإدارة التعليمية بنجع حمادي.

وأكد مدير عام الإدارة، على متابعة صرف المتأخرات المالية للمعلمين والتي يأتي في مقدمتها، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للمعلمين، و الحافز التكميلي، وحوافز الصفوف الأولى وغيرها من المستحقات المالية المتأخرة، مشددا علي سرعة الرد والإفادة علي المكاتبات الواردة أولا بأول.

وشدد وزيري، علي ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل، والحث علي ضرورة المشاركة والنزول في العملية الانتخابية المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشار المدير العام، إلي ضرورة تحديث قاعدة البيانات لكل العاملين بديوان الإدارة وأقسامها المختلفة، وتقديم تقرير عن احتياجات كل قسم فيما يخص سير العمل.

ونبه على ضرورة أن تكون التوقيعات بالأقسام المختلفة، ثلاثية ومؤرخة طبقا للقرارات المنظمة، مشددا علي الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، مطالبا بحصر العجز والزيادة في المدارس وإنشاء قاعدة بيانات في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة حصر المقار الانتخابية، والوقوف على مدي جاهزيتها كاستراحات لإجراء العملية الانتخابية، وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

ونوه المدير العام، إلى ضرورة كتابة المكاتبات والمذكرات التي تعرض علي المدير العام، والجهات المعنية بواسطة الكمبيوتر،مع متابعة موقف المدارس التي لا تزال تحت الإنشاء، ومعرفة مواعيد التسليم والتشغيل لتلك المدارس.