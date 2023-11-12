وزير العمل ومحافظ أسيوط يتابعان إجراءات السلامة المهنية ببتروجت

قام حسن شحاتة وزير العمل، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بجولة ميدانية في الشركات الموجودة بالمنطقة البترولية بأسيوط للاطمئنان على أوضاع العاملين بتلك الشركات، ومدى توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ، فضلاً عن التأكد من مدى جاهزية لجان السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت لمواجهة المخاطر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التأكد من تطبيق الشركات لإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.

ورافقهم خلال الجولة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والكيمائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، ورؤساء شركات برتوجت والنيل وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات.

وتفقدا وزير العمل ومحافظ أسيوط، معرضًا لأدوات ومستلزمات السلامة والصحة المهنية التي يتم استخدامها بالشركات، واستمعا إلى شرح لأهم أدوات السلامة والصحة المهنية التى يتم إستخدامها ومنها أجهزة القياس المختلفة للغازات والحرارة والرطوبة والتلوث وأدوات العزل وبدل العمل وأجهزة الإطفاء والطفايات بأنواعها وأدوات الإسعافات الأولية وبدل الأفران والعزل الحراري والقفازات بأنواعها.

وتجول الوزير والمحافظ، داخل شركة بتروجت وتفقدوا مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان فيها على سير العمل فضلاً عن متابعة إجراءات السلامة الخاصة بالشركة والتأكيد على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة وخطط الطوارىء بشكل دوري ومنتظم لضمان سلامة العاملين ومواقع العمل والإنتاج على حد سواء ويأتي ذلك في إطار حرص بالوزارة على التواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج لتقديم التوعية والتوجيه اللازمين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لضمان بيئة عمل آمنة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد حسن شحاتة، أن الوزارة بذلت جهودًا لمتابعة ملف السلامة والصحة المهنية، بجانب العمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت، وذلك خلال السنوات الماضية منوهًا إلى ضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها للحفاظ على العنصر البشري والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، بتحقيق المكاسب لطرفي العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن.

من جانبه أكد محافظ أسيوط، أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة وتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على صحة العاملين والمترددين والمنشآت في آن واحد لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي حفاظاً على مقدرات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة ووفقا لرؤية مصر 2030

شهد شحاتة، بيان عملي للتدريبات التي تلقاها العاملون بشركة النيل للبترول على خطط الطوارئ وعمليات الإطفاء وذلك في حالة حدوث أي أضرار محتملة لقياس مدى تدريب مسئولي السلامة على مواجهة الكوارث والأزمات والحفاظ على العمال وتأمين حياتهم وتفادي الحوادث الجسيمة، وكذلك الحفاظ علي المقدرات المادية للمنشأة من المباني والآلات من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

وبدأ البيان بعرض رئيس شركة النيل لكافة المستودعات والمحطات التابعة للشركة فضلا عن شرح معدات الإنقاذ والإطفاء التي تمتلكها الشركة في التعامل مع كل أنواع الحريق وأسلوب مكافحة الحرائق وتضمن البيان اشتعال حريق بأحد المستودعات وكيفية التعامل مع الحدث وسرعة أعمال الإنقاذ والإغاثة للمواطنين والتعامل مع الحريق وإخلاء الضحايا والمصابين.

وفي نهاية البيان أشاد وزير العمل ومحافظ أسيوط بالمهارة الفائقة والقدرات الفنية العالية لأطقم الإنقاذ والتدخل السريع بالشركة فى مراحل البيان وكيفية تطبيق أنسب الأساليب لتحقيق التأمين الإطفائي والوقاية من الحرائق وطرق مكافحتها.

وأكد اللواء عصام سعد، على أهمية تفعيل خطط الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها واحتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة عليها في أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية لافتًا إلى ضرورة الالتزام بتأمين المنشأة من أخطار الحريق وخطط الطوارئ مع استمرار التوعية والتدريب لكل العاملين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة موجهًا بتنفيذ تدريبات دورية على خطط الطوارئ وتطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات.

وفي نهاية الجولة تم تبادل الدروع التذكارية بين كل من حسن شحاتة وزير العمل واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورؤساء شركات بتروجت والنيل للبترول ووكيل وزارة العمل.