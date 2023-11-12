بث مباشر لمباراة صن داونز والوداد المغربي

تقدم بوابة الوفد لمتابعيها بث مباشر بدون تقطيع للصدام الكروي المنتظر بين الوداد وصن داونز في نهائي البطولة التي تقام لأول مرة بالقارة السمراء.

وتنطلق صافرة نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الفريق الجنوبي إفريقي ونظيره وداد الأمة في الثالثة عصر اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز في نهائي السوبر الأفريقي

تشكيل صن داونز الرسمي لمواجهة الوداد المغربي

حراسة المرمي: ويليامز.

خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.

الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.

الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.

تشكيل الوداد المغربي الرسمي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله

خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود

خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي