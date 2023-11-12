تشكيل الوداد المغربي لمواجهة صن داونز بنهائي السوبر الافريقي

كشف عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز، والتي تجمعهما على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" ببريتوريا في جنوب أفريقيا، ضمن منافسات نهائي السوبر الافريقي.

يُذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بحسم الوداد المغربي نتيجة اللقاء أمام صن داونز في، بنتيجة 2-1 على المركب الرياضي محمد الخامس.

تشكيل الوداد المغربي الرسمي أمام صن داونز

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله

خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود

خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي