رئيس الجامعة البريطانية: نسعى لتأهيل الطلاب لمواكبة المتغيرات العالمية

أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، ريادة الجامعة البريطانية في تنظيم نماذج المحاكاة الطلابية لقمة المناخ.

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية أن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها الفعال في المجتمع ورسالتها الهادفة التي تسعى لتدريب وتأهيل الطلاب لمواكبة المتغيرات العالمية والعمل على حلها.



وأضاف أن الجامعة البريطانية تسعد بتنظيمها النسخة الثانية من هذه المبادرة المشتركة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أسفرت عن نجاح كبير كان مُلهم للعالم لتطبيقه والعمل على إشراك طلابهم في فعالياته، وهو ما ظهر جاليًا في رغبة أكثر من 2700 طالبًا حول العالم في المشاركة في المحاكي والذي قمنا بتصفيتهم إلى 130 طالبًا.



وتابع رئيس الجامعة البريطانية أن جوهر عمل الجامعة يتمثل في تعليم الطلاب، من أجل الشعور بالمواطنة على المستوى المحلي والمشاركة الفعالة في المجتمع على المستوى العالمي، وتدريبهم على التفكير النقدي، وتحليل مشاكل المجتمع، والبحث عن حلول مبتكرة من خلال العلم والبحث العلمي.

ولفت رئيس الجامعة البريطانية إلى أن ذلك يعد أولوية واضحة تمثل مفتاح نجاح الجامعة، والتي أطلقت استراتيجية على مستوى المجتمع الأشمل بمواءمة أنشطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى المستوى القومي بتنفيذ رؤية مصر 2030 وعلى مستوى الجامعة تمحورت أهدافنا حول الطلاب وبنائهم لأنهم الحاضر والمستقبل، ويجب أن يكونوا في طليعة المبادرات والمشروعات الكبري، ودورنا هو إسماع أصواتهم وإيصاله للحكومات والقيادات.

الجامعة البريطانية تختتم محاكاة قمة المناخ COP28

اختتمت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فعاليات نموذج محاكاة قمة المناخ COP28، والذي استمر لمدة ثلاث أيام، في الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة 130 طالبًا من 32 دولة حول العالم، بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

جاء ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 Presidency، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي. وحضر محاكاة قمة المناخ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير عمرو موسي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، وممثل الحكومة المصرية في الجامعة الأمريكية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة سارة الخشن، رئيس قسم التطوير الاستراتيجي بالجامعة ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاستدامة بجامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة.

