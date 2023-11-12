الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"فوي فوي فوي".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

بوابة الوفد الإلكترونية

بلغت إيرادات فيلم فوي فوي فوي للفنان محمد فراج، أمس، السبت، 152،340 جنيهًا، ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

فوي فوي فوي هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

 

وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

 

فيلم فوي فوي فوي، إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

 

وأقيم مؤخرًا العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي" بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر بحضور كوكبة من نجوم الفن والشخصيات العامة. 

مواد متعلقة

محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده بهذه الكلمات.. شاهد

متحف الطفل يحتفل بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع".. الثلاثاء

غدا حلقة خاصة عن الابتلاء ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة

إيرادات فيلم "وش في وش" بالسينمات أمس

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" بشباك التذاكر أمس

موعد ومكان حفل "الحضرة" المقبل

محمود التهامي يلتقي جمهوره بساقية الصاوي في هذا الموعد

تشييع جثمان شريف شاكر بمسجد الشربتلي.. صور
الجريدة الورقية