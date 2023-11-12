رضا شحاتة: موديست حركته بطيئة والأهلي يحتاج لاعبًا قويًا

أكد رضا شحاتة، لاعب الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية أن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر بطيء الحركة بعد مباراة الجونة بالدوري المصري.

وتعادل الأهلي أمام الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي شهدها ملعب الفريق الساحلي بالأمس، وتقدم موديست للأهلي، بينما تعادل أحمد بلحاج من ركلة جزاء.

وتحدث رضا شحاتة في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "الفرنسي حركته بطيئة، كما أن هجوم الأهلي يحتاج إلى لاعبًا سريعًا وقويًا ويلعب برأسه".

وتابع:"موديست يُجيد اللعب بالرأس لكنك أحبطته بعدم الدفع بلاعبين يلعبون على إرسال الكرات العرضية".

وأضاف: "لم أفهم كولر عندما دفع باللاعب خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيسر، في تغييرات كان ممكن أن تفعلها، خاصة وأن كريم الدبيس موجود، وهو غير مُجهد".

واستطرد: "الجونة هاجم بقوة خلال الشوط الأول بسبب عدم تواجد الأهلي فنيًا في الملعب، لكن في الشوط الثاني الفريق الساحلي عانى بسبب التراجع البدني نتيجة بذل الكثير من الجهد في الشوط الأول".

وواصل: "ندفيد غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وتريد عودته لمستواه، لذلك هل تدفع به وسط لاعبين منسجمين مع بعض أم بجوار لاعبين عكس ذلك.. هو تعامل هكذا ودفع به مع لاعبين غير منسجمين وهذا أضر باللاعب".

وأتم رضا شحاتة تصريحاته: "لابد من تواجد 7 لاعبين في الملعب بينهم تجانس، والتدوير يكون بين 3 أو 4 لاعبين".

الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ 13 نقطة، بينما يحل بيراميدز وصيفًا بنفس الرصيد، لكن الأهداف تصب في مصلحة المارد الأحمر.