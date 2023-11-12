الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا شحاتة يهاجم كولر بعد تعادل الأهلي مع الجونة

رضا شحاتة
رضا شحاتة

كشف رضا شحاتة، لاعب الأهلي السابق، عن الأسباب وراء تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع الجونة بهدف لكل فريق بالأمس.

txt

بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز في نهائي السوبر الأفريقي

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة 1/1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي الجماهير الحمراء.

وأكد شحاتة في تصريحات تلفزيونية أن السبب وراء تراجع مستوى الفريق الأحمر يعود للإدارة الفنية من جانب السويسري مارسيل كولر، والذي يقوم بتغييرات كثيرة على التشكيل في كل مباراة.

تصريحات رضا شحاتة

تحدث رضا شحاتة عن أسباب تراجع مستويات الأهلي، فقال: "لا استطيع أن الوم اللاعبين، فالمشكلة تكمن في الإدارة الفنية من جانب كولر".

وتابع شحاتة تصريحاته: "اجراء تغييرات كثيرة لن يفيد الفريق ولن يُدخلهم في الأجواء، وذلك بسبب أن الانسجام غير موجود، كما أن نتيجة المباراة زادت الضغوطات على الفريق".

وأضاف: "الأهلي خلال مواجهة الجونة لم يكن موجودًا في الشوط الأول، وحتى هدف الأهلي الذي أحرزه موديست ليس من جملة فنية بل قدرات فردية".

وأردف: "الأظهرة التي يمتلكها الأهلي خلال مباراة الجونة لم يلعبوا بشكل هجومي، والمفترض أن الأندية الكبيرة تلعب دائمًا بأسلوب هجومي".

وتسائل: "لماذا لم يبدأ كريم الدبيس بين الشوطين كان لا بد أن يُجري 4 تغييرات فورًا".

الجدير بالذكر أن الأهلي خرج من بطولة دوري السوبر الإفريقي، بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف بمجموع المبارتين خلال الفترة القليلة الماضية.

مواد متعلقة

بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز في نهائي السوبر الأفريقي

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

تشكيل تشيلسي المتوقع لصدام مانشستر سيتي المرتقب
الجريدة الورقية