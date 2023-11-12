بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز في نهائي السوبر الأفريقي

يستعد متابعي كرة القدم الإفريقية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع صن داونز الجنوب إفريقي بنظيره الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتنطلق صافرة نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الفريق الجنوبي إفريقي ونظيره وداد الأمة في الثالثة عصر اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وتقدم بوابة الوفد لمتابعيها بث مباشر بدون تقطيع للصدام الكروي المنتظر بين الوداد وصن داونز في نهائي البطولة التي تقام لأول مرة بالقارة السمراء.

بث مباشر لمباراة صن داونز والوداد المغربي

تشكيل صن داونز المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: رونون ويليامز.

خط الدفاع: ريفالدو كويتزي – غران كيكانا – عبد المنعم بوطويل.

الوسط: خوليسو موادو – تيوهو موكينا – مارسيلو أليندي – مافوسا موديبا.

الهجوم: لياندرو سيرينو – ثيمبا زواني – ليسيبا نكو.

تشكيل الوداد المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، جمال حركاس، أيمن أبو الفتح.

الوسط: زكريا الدراوي، أنس سرغات، عبد الله حيمود.

خط الهجوم: هشام بوسفيان، بولي جونيور سامبو، حمدو الهوني.