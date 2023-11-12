وامكيلي ميني: تحقيق سوق متكاملة في أفريقيا

ألقى الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني، خطابا سلط فيه الضوء على الدور المحوري لصندوق التكيف التابع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في دفع التنمية الاقتصادية في أفريقيا.

أكد ميني بحماس، أن الصندوق قوة تحويلية، ترسم المسار لقارة متماسكة تتقدم بثبات نحو الأهداف الطموحة.

كما كشف ميني عن إعلان جدير بالملاحظة بشأن استضافة كينيا لنظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPPS) في نيروبي، موضحًا أن هذا التطور يمثل شهادة على المساعي التعاونية التي توحد الدول الأفريقية، وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي - أفريكسم بنك Afreximbank، والاتحاد الأفريقي، وAfCFTA، ومؤسسة التمويل الأفريقية، وبنك التنمية الأفريقي.

وأشاد بالوحدة التي ظهرت، مشيراً إلى أنها تتجاوز الرمزية؛ فهو يجسد التزام أفريقيا الراسخ بتعزيز التكامل وتحقيق سوق تعمل بسلاسة في جميع أنحاء القارة.

وأشاد ميني بالمؤسسات الأفريقية، مؤكدا على تفانيها المخلص في تحقيق سوق متكاملة في أفريقيا.

وخلص إلى أن هذا الالتزام لم يكن مجرد وعد، بل كان مظهرا ملموسا لرؤية مشتركة وتصميم لا يتزعزع على الارتقاء بالقارة إلى آفاق غير مسبوقة.