الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

غدا حلقة خاصة عن الابتلاء ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، فضيلة الشيخ الدكتور ربيع جمعة الغفير، والمنشد الدينى محمد السوهاجي، وذلك في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدٍ، الاثنين.

ومن المقرر أن تتناول الحلقة مناقشة الابتلاء واهمية الصبر حتي ننال رضا ربنا، كما يتطرق اللقاء الي الإجابة علي التساؤل ، هل الإبتلاء اشارة من اللة تعالى لعبده حتى يتوب عن المعاصى ويرجع عن الاخطاء التى يرتكبها ، وماهو اشد انواع الابتلاء.

ويشار إلى ان يحل في  الفقرة الثانية المنشد الكفيف ضيفا علي البرنامج، ويقدم عدد من الابتهالات.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الاثنين، عبر شبكة قناة الحياة.

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