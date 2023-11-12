أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في المزرعة وللمستهلك، واستقرت جميع أنواع الفراخ للجملة ـ تسليم أرض المزرعة، وسجل كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيهًا، و86 جنيهًا سعر كيلو الفراخ الحمراء للجملة، وسجل كيلو الفراخ البلدي للجملة 109 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، صباح اليوم الأحد، في الأسواق المصرية للجملة والمستهلك، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

الدواجن

سعر المزرعة للمنتجات الداجنة ومشتقاتها:

استقرت جميع أنواع الفراخ للجملة ـ تسليم أرض المزرعة، وسجل كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيهًا، و86 جنيهًا سعر كيلو الفراخ الحمراء للجملة، وسجل كيلو الفراخ البلدي للجملة 109 جنيهات.

سعر المستهلك للمنتجات الداجنة ومشتقاتها:

واستقرت كذلك أسعار المستهلك، وسجل كيلو الفراخ البيضاء 72 جنيها، وسجل كيلو الفراخ الحمراء 96 جنيهًا، و117 جنيهًا سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك، و160 جنيهًا سعر كيلو البانيه.