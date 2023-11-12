ليفربول يواجه برينتفورد في صدام مشتعل الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الأنفيلد"، حيث تقام مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي ليفربول ونظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونظيره برينتفورد مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة بتوقتي القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، سيعلق على أحداث المباراة عصام الشوالي.

موقف ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

يُذكر أن فريق ليفربول تعادل في الجولة الماضية مع لوتون تاون بهدف لمثله، في حين أن برينتفورد فاز ضد وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويقع ليفربول حاليًا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يمتلك برينتفورد 16 نقطة في المركز التاسع.

محمد صلاح يواصل التألق مع ليفربول

حصد محمد صلاح منذ أيام جائزتي أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والأفضل بصفوف فريقه ليفربول في شهر أكتوبر.

وقال صلاح بعد الفوز بالجائزة: من الجيد دائمًا الفوز بالجوائز، ولكن كما قلت عدة مرات من قبل، الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، في أكتوبر فزنا ببعض المباريات، نأمل أن نستمر على هذا المنوال.

وأكمل : أمر رائع أن تسجل الأهداف لفريق كبير مثل ليفربول، أقول دائمًا أن تسجيل الأهداف في البطولات الكبيرة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات هو أهم شيء، وآمل أن أتمكن من الاستمرار، أشعر دائمًا بالحب من الجماهير، أنا هنا منذ 7 سنوات، وأشعر بذلك دائمًا.