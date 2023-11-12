جدول مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث ستقام مواجهة نهائي السوبر الافريقي، بجانب الدوري الإنجليزي، والإسباني والإيطالي والألماني والدوري الفرنسي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة النهائي المرتقب بين الوداد المغربي وصن داونز، بجانب لقاء ليفربول وبرينتفورد ولقاء تشيلسي ضد مانشستر سيتي.

جدول مواعد مباريات اليوم الأحد

صن داونز ضد الوداد المغربي، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "Arryadia SD/HD"، و"AD SPORTS 1"، و"beIN Sports HD".

موعد مباراة الأهلي والخليج في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي ضد الخليج، في تمام الثانية والربع مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ssc".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول ضد برينتفورد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

أستون فيلا ضد فولهام، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

برايتون ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

وست هام ضد نوتينجهام فورست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

تشيلسي ضد مانشستر سيتي، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إشبيلية ضد ريال بيتيس، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيكو مدريد ضد فياريال، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

نابولي ضد إمبولي، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد أتلانتا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا ضد بولونيا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Fr 6 HD max".

لاتسيو ضد روما، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

انتر ميلان ضد فروسينوني، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

باير ليفركوزن ضد يونيون برلين، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

فيردر بريمن ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

لايبزيج ضد فرايبورج، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ليل ضد تولوز، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

كليرمون فوت ضد لوريان، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ميتز ضد نانت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

رين ضد ليون، في تمام السادسة و5 دقائق بتوقيت مصر، السابعة و5 دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لانس ضد مارسيليا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا اليوم

فنزويلا ضد نيوزيلندا، في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت السعودية.

فرنسا ضد بوركينا فاسو، في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت السعودية.

المكسيك ضد ألمانيا، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

كوريا الجنوبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.