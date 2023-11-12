IATF2023.. جين أكومو: أفريقيا تستورد 40% من السيارات المستعملة على مستوى العالم

اجتمعت لجنة من الخبراء في معرض السيارات #IATF2023، لمناقشة تحديات التلوث والازدحام المروري والسلامة المرتبطة بالمركبات المستعملة والحركة السريعة للمحركات في أفريقيا.

شارك في جلسة “واردات السيارات المستعملة” مايكل أوكييري بافي، نائب وزير التجارة والصناعة الغاني، وقدم رؤى حول التحديات التي يواجهها صناع السياسات عند تنظيم كميات هائلة من السيارات المستعملة.

سلط الضوء أيضا على سياسة غانا المتمثلة في إجراء فحوصات نصف شهرية على المركبات المستعملة القديمة لضمان تلبية كل سيارة على الطريق لمعايير الجودة الصارمة.

افتتحت جين أكومو من برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجلسة بكلمة تناولت اعتماد أفريقيا على المركبات المستوردة من الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة.

أكدت أن 40% من المعروض العالمي من السيارات المستعملة يتم تصديرها إلى أفريقيا، محذرة من مخاطر الأمان والسلامة.

تحدثت أيضًا عن التقدم المحرز في اعتماد الوقود النظيف والمركبات الكهربائية في أفريقيا، و المجالات التي أثيرت للتحسين.

وتشكل هذه المناقشات مستقبل قطاع السيارات الأفريقي.