الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المستندات المطلوبة للتقديم في النيابة الإدارية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

المستندات المطلوبة للتقديم في النيابة الإدارية.. يبحث الكثير من المواطنين عن المستندات المطلوبة للتقديم في النيابة الإدارية، للتقديم الإلكتروني في مسابقة وظائف النيابة الإدارية 2023 للعمل في وظيفة معاون نيابة لخريجي 2023.

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وظائف النيابة الإدارية

ويستمر التقديم الإلكتروني في وظائف النيابة الإدارية حتى يوم الجمعة الموافق 24 /11/ 2023، حيث يحق التقديم في هذه الوظائف لخريجي 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة.

المستندات المطلوبة للتقديم في النيابة الإدارية

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية.

طباعة طلب التقديم مع النسخة النهائية من الوثيقة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات على أن يتم التوقيع علية بخط اليد.

شهادة التخرج المؤقتة وبها مجموع الدرجات والنسبة المئوية، ولا يمكن قبول الملف دون إحضارها.

صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة تكون سارية.

صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم.

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.

شهادة بتقدير سنوات الدراسة مثبتا بها مجموع درجات كل سنة على حدة.

تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور.

 شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

توفر صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم  تكون سارية.

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