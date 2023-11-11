إطلاق مسابقة اللغة العربية في مدارس التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق مسابقة أنشطة اللغة العربية وتفعيلها في جميع مدارس التعليم الفني، والتي تدعمها مؤسسة مصر الخير.

يأتي ذلك تنفيذًا لسياسة الوزارة للارتقاء بمستوى طلاب التعليم الفني في اللغة العربية، وإيمانا منا بأهمية الأنشطة في صقل مواهب الطلاب، وتنمية مهاراتهم العلمية والثقافية والفنية والأدبية، وترسيخ قيم المواطنة، وتفعيلا للطاقات الكاملة لدى الطلاب.

وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب التعليم الفني.

موضوعات مسابقة اللغة العربية

١. كتابة الشعر.

٢. إلقاء الشعر.

٠٣ كتابة قصة.

٤. القراءة: قراءة الخمسة كتب في مجالات مختلفة في " القيم الإنسانية - اللغة والأدب - العلوم - التنمية البشرية - الانتماء وحب الوطن " ثم تلخيصها وتناقش اللجنة الطالب في مضمونها.

٥. الرسم اليدوي: لوحات تعبيرية لشخصيات أدبية مؤثرة في مجال اللغة العربية أو مناظر طبيعية تبرز قدرة الله تعالى يقوم الطالب برسم نموذج أثناء التصفيات.

٦. كتابة بحث في (أ) أو (ب): أ. شخصية لها إنجازات في مجال (الزراعة أو الصناعة أو الاقتصاد أو السياحة) على أن يبين الطالب ما قدمته الشخصية لمصر والمجال الذي تفوقت فيه. ب. موضوع قيمي أو بيني يعرض مشكلة، وعلى الطالب اقتراح حلول لها.

الجدول الزمني لإجراء مسابقة اللغة العربية

تعلن وزارة التربية والتعليم عن مسابقات اللغة العربية في بداية شهر نوفمبر، وتجرى على مستوى الجمهورية بين طلاب مدارس التعليم الفني على النحو الآتي:

١- إجراء التصفيات على مستوى الإدارات من 1 حتى 15 ديسمبر 2023.

٢. إجراء التصفيات على مستوى المديرية من 20 حتى 30 ديسمبر 2023.

٣. إجراء التصفيات على مستوى الجمهورية في إجازة نصف العام (الأسبوع الثاني من فبراير 2024).

وتكون الأعمال من وحي إبداع الطلاب، ويجوز في الإلقاء الاعتماء على قصائد لكبار الشعراء.

وتكتب الأعمال المقدمة بخط اليد، ويراعى فيها حسن الخط والدقة اللغوية، وتوثيق المعلومات بالنسبة للبحث، ولا يكون الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات، ولا يزيد البحث عن خمس عشرة صفحة.

آلية تنفيذ تصفية مسابقة اللغة العربية

على مستوى الإدارة: تتكون لجنة التحكيم من موجه أول الإدارة، والموجهين المشرفين على مدارس التعليم الفني (ثلاثة أعضاء).

وعلى مستوى المديرية : تتكون لجنة التحكيم من الموجه العام، ومشرف عام اللغة العربية بالتعليم الفني، ومنسق عام مشروع تنمية المهارات، واثنين من الموجهين الأوائل .

وتصعد سنة أعمال من كل مديرية في المجالات المختلفة ( كتابة الشعر، وإلقاء الشعر، وكتابة القصة، والقراءة، والرسم اليدوي، والبحث) للتصفية على مستوى الجمهورية .

جوائز مسابقة اللغة العربية في التعليم الفني

يحصل الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مجال على جوائز مالية على النحو الآتي:

الأول في كل مجال يحصل على مبلغ مالي قدره 700 جنيه مصري .

الثاني في كل مجال يحصل على مبلغ مالي قدره 500 جنيه مصري .

الثالث في كل مجال يحصل على مبلغ مالي قدره 400 جنيه مصري .

ويبلغ العدد الإجمالي للطلاب الفائزين في جميع المجالات 18 طالبا على مستوى الجمهورية.