ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء أمورهم، عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل سير الامتحانات دون أخطاء، ولكي يكون الطالب على علم بالضوابط.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2023-2024، موضحة أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا داخل لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.

- لا تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا أو على التابلت.

- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونياً سواء الاختيار من متعدد أو المقالية.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام البابل شيت حيث يتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 85% اختيار من متعدد و15% المقالي.

- تمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا.

- لا يوجد تحسين أو الفرص المتعدد بامتحانات الثانوية العامة 2024.

- وضع امتحانات الثانوية العامة من بنوك أسئلة والتي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- تعقد الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، حيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل حسب مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة.