ندوة عن مكانة الإنسان بالدين بالرواق الأزهري فى مدينة الطور

نفذت مديرية الشباب والرياضة ادارة تنمية النشء ، فعاليات برنامج" الرواق الأزهرى للطفل والأسرة " بمركز التنميه الشبابيه بالطور ، ندوة للطلائع بعنوان مكانة الانسان بالدين ، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

يهدف برنامج الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

ندوة عن مكانة الانسان بالدين بالرواق الأزهري بمركز التنميه الشبابيه بالطور

تحدث فيها فضيله الشيخ عن ان الله عز وجل كرَّم الإنسان تكريمًا عظيمًا، وفضَّله على سائر خلقه بأن اختصَّه بما لم يختص به أحدًا منهم.. فقد نفخ فيه- سبحانه- من روحه القدسية، وطلب من الملائكة الأطهار أن تسجد له: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ) .

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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