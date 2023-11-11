أبرز قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة لبحث العدوان الاسرائيلي على غزة

قرر قادة دول وحكومات منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية دمج القمتين اللتين كانت كل من المنظمة والجامعة استجابة لدعوات من المملكه السعودية الرئاسة الحالية للقمتين .

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز القرارات جاءت في البيان الختامي الصادر عن القمتين كالتالي:

التأكيد على جميع قرارات كل من المنظمة والجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الاراضي العربية

المحتلة مع التذكير بجميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخري إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الاسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلةمنذ العام 1967 والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.

رحب البيان بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم .25L-10/ES/A الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة

في 26 نوفمبرللعام الحالي ،2023

كما أكد علي مركزية القضية الفلسطينية في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشريف.

ذكر البيان أيضا أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكد استحالة تحقيق السلام بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاوالت تجاهل حقوق الشعب

الفلسطيني، وأن مبادرة السالم العربية التي أيدتها منظمة التعاون الاسلامي مرجعية أساسية.

وحمل البيان الختامي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلاميه والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الاحاديه اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السالم العادل والشامل.

واكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالامن والسالم ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل

حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد أمن المنطقة واستقرارها والامن والسلم

الدوليين.

أدان البيان جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف،

محذرا من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية.